Das ist Rheinisch : Imme widde Fisematenten!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Fisematenten!

Das lässt sich unter anderem in der Sprache nachweisen, die ja eine Art archäologisches Schichtenmodell ist. So gilt insbesondere die Franzosenzeit zwischen 1794 und 1814, in der Napoleon auch über das Rheinland herrschte, als Begründung dafür, dass sich im rheinischen Dialekt zahlreiche Französismen erhalten haben. Man denke an Paraplü für Regenschirm, Chaiselong für Sofa, Trottewar für Bürgersteig.

Beachtlicher Lehnwörterschatz

Was oft vergessen wird: Bereits im Mittelalter gingen viele junge Kölner zum Studium nach Paris. Deshalb war die Kenntnis des Französischen schon damals weit verbreitet in Köln. Aber die viel wichtigere Epoche für Entlehnungen aus dem Französischen liegt in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Damals hatte der Absolutismus seine größte Blüte und an den europäischen Höfen entwickelte sich Französisch zur Standardsprache. Ebenso wie es das Lateinische im frühen Mittelalter in den Klöstern war.