Benzin in der Kanalisation : Mehrere Gullydeckel fliegen in Euskirchener Straße durch die Luft

Mehrere Kanaldeckel liegen auf dem Rüdesheimer Ring in Euskirchen auf dem Asphalt. Sie waren zuvor vermutlich durch eine Verpuffung in der Kanalisation aus ihren Fassungen durch die Luft geflogen. Foto: Feuerwehr Euskirchen

Euskirchen Am Freitagabend sind auf einer Straße in Euskirchen plötzlich Kanaldeckel aus ihren Fassungen in die Luft geflogen. Hauptursache war mutmaßlich eine Verpuffung von Benzin, das in die Kanalisation geflossen war.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz nach 20 Uhr am Freitagabend kam es in einer Euskirchener Straße zu einem erschreckend ungewöhnlichen Ereignis: Plötzlich flogen auf dem Rüdesheimer Ring mehrere Gullydeckel aus ihren Fassungen in die Luft. Die Ursache war zunächst völlig unklar.

Wie der Sprecher der Feuerwehr Euskirchen, Daniel Schwarz, auf Nachfrage des GA erläuterte, war vermutlich ein missglückter Löschversuch eines Anliegers die Ursache. „Wir gehen davon aus, dass der Bewohner einen Brand vermutlich in einer Privatgarage eigenhändig löschen wollte. Dabei muss aus noch ungeklärten Gründen eine größere Menge Benzin in die Kanalisation gelangt sein. Diese ist dann im Kanalsystem unter den betroffenen Straßen verpufft und hat die Kanaldeckel aus ihrer Fassung gerissen.“

Eine Spezialfirma wurde angefordert, um die Kanalisation zu spülen und noch vorhandenes Benzin aus dem Kanalsystem herauszupumpen. Die Feuerwehr hat laut ihres Sprechers Schwarz in der Zwischenzeit vorläufig Entwarnung gegeben. Verletzt wurde wohl glücklicherweise niemand. Der Rüdesheimer Ring ist rund um die Unglücksstelle gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem mysteriösen Ereignis kommen konnte.

(ga)