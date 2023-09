Hinweis kam nach „Aktenzeichen XY“-Sendung In Köln beginnt Prozess zum Karnevalsmord aus dem Jahr 1988

Den entscheidenden Hinweis gab ein Zuschauer der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“, wo der Fall mit einem Film vorgestellt wurde. Ein Anrufer berichtete, dass sein früherer Kumpel der 24-Jährigen in der Tatnacht von einem Taxistand aus gefolgt sei und in den folgenden Tagen sein Aussehen verändert habe. „Ohne den Zeugen wären wir nie auf den Verdächtigen gekommen“, sagt der Leiter der „Cold Cases“-Einheit der Kölner Polizei, Markus Weber. Ein DNA-Abgleich mit an der Leiche gesicherten DNA-Spuren ergab dann einen Treffer.