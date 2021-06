go2market eröffnet in Köln : Das gibt es im neuen Marktforschungs-Supermarkt

Der Marktforschungs-Laden hat am Mittwoch in Köln eröffnet. Foto: go2market

Köln Hanf-Riegel, Hunde-Smoothie oder Bier mit Koffein: Bei „go2market“ gibt’s Produkte, die so noch nicht im Regal stehen. Der Laden ist ein Marktforschungs-Supermarkt. Am Mittwoch hat die erste deutsche Filiale in Köln eröffnet.