In Kölner Supermarkt : Kunde sticht wegen Einkaufswagen auf Mitarbeiter ein

In Kölner Supermarkt

In einem Kölner Supermarkt eskalierte der Streit um die Mitnahme eines Einkaufswagens. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Köln In Köln ist ein Streit über die Mitnahme eines Einkaufswagens am Samstagabend eskaliert. Ein wütender Kunde verletzte im Streit gleich zwei Mitarbeiter.

Im Streit wegen der Pflicht zur Mitnahme eines Einkaufswagens hat ein Kunde in Köln einen Mitarbeiter eines Supermarkts mit einem Messer angegriffen. Der Unbekannte habe nach Angaben von Zeugen zunächst einen 38 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter mit einem Pfefferspray attackiert, teilte die Polizei in Köln am Montag über den Vorfall von Samstagabend mit.