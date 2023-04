Dat is Rheinisch Indianer kriesche nit!

Die Redensart meint also: Indianer weinen nicht! Oder im übertragenen Sinne: Ein Indianer kennt keinen Schmerz! Das war früher der gut gemeinte Rat der Eltern an ihre Söhne – wohlgemerkt nur die männlichen Nachkommen –, im Falle der wie auch immer gearteten Traurigkeit gezielt auf Tränen zu verzichten und stattdessen Tapferkeit an den Tag zu legen. Die Töchter mussten das wiederum nicht, sie durften ihren Gefühlen freien Lauf lassen.