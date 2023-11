Festnahmen in NRW und Brandenburg Jugendliche Islamisten sollen Anschlag in Köln geplant haben

Bei den beiden Islamisten handelt es sich laut den Sicherheitsbehörden noch um Minderjährige - einen 15-jährigen Deutsch-Afghanen aus Burscheid und einen 16-jährigen Russen aus Brandenburg. Die beiden seien bereits am Dienstag festgenommen worden. „Einer der jungen Männer hat in einer Chat-Gruppe über Anschlagspläne geschrieben. Am Ende hat man sich auf einen ganz konkreten Anschlagsplan auf einen Weihnachtsmarkt verständigt. Es wirkte sehr konkret“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwochabend in Düsseldorf.