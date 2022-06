Niederländer schwer verletzt : Jäger verwechselt Jagdhelfer mit Wildschwein

Ein Jäger mit einem Gewehr an einer Wiese (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Felix Kästle

Simmern Ein Jagdpächter aus den Niederlanden hat in Simmern einen Landsmann mit einem Schuss schwer verletzt. Laut der Meldung der Polizei hat er den Jagdhelfer mit einem Wildschwein verwechselt.

Die Polizei in Koblenz berichtet von einem Jagdunfall im Bereich Niedersohren. Dabei soll in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 54-jähriger Jagdhelfer schwer verletzt worden sein. Laut der Meldung wurde bei einer Wildschweinjagd in dem Gebiet, das südlich des Flughafens Frankfurt-Hahn, liegt ein Jagdhelfer durch einen Streifschuss aus dem Jagdgewehr des 65-jährigen Jagdpächters schwer verletzt. Der Verletzte war als Jagdhelfer eingesetzt. Beide Männer sind niederländische Staatsangehörige.