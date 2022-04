Das ist Rheinisch : Jank de Mamm bade!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Jank de Mamm bade!

Der Rheinländer kann mitunter perfide sein. Eigentlich will er das gar nicht, aber da er den Faktor beleidigende Inhalte ohnehin nicht so bierernst nimmt, schlägt er gelegentlich über die Stränge. Und genau von dieser Qualität ist eine rheinische Redensart, die uns ein Leser zugesandt hat, der in den 50er Jahren im rechtsrheinischen Holtorf aufgewachsen ist.