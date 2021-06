Für ProSieben-Reportage : Jenke von Wilmsdorff verbrennt Klamotten in Kölner Innenstadt

Köln Der für seine extremen Recherche-Methoden bekannte Reporter Jenke von Wilmsdorff hat mitten in der Kölner Innenstadt einen Berg mit Kleidung in Flammen aufgehen lassen.

„Das ist eine Straßenaktion, die wir hier in der Innenstadt von Köln geplant haben, um Aufsehen zu erregen“, sagte von Wilmsdorff der Deutschen Presse-Agentur. „Kleidung wird mittlerweile in Teilen Europas als Heizkleidung benutzt“, erklärte er. Sie werde wirklich verbrannt, weil sich Leute mitunter andere Brennstoffe nicht mehr leisten könnten. Und weil die Kleidungsstücke nichts mehr wert sei. Das symbolhafte Verbrennen solle darauf aufmerksam machen, dass man sich mehr Gedanken machen sollte, was und in welchen Mengen man kauft.