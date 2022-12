Köln : Johanniter stellen Mitarbeiter nach Rassismusvorwürfen frei

Köln Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) hat Rassismusvorwürfe gegen Mitarbeiter einer Kölner Feuerwache extern aufarbeiten lassen und einen von ihnen wegen rassistischer Äußerungen freigestellt.

Die „taz“ hatte Mitte September über rassistische Äußerungen und Vorfälle bei den Maltesern und Johannitern unter anderem in NRW berichtet. Wenige Tage später veranlasste die JUH die externe Prüfung. Die kam nun zu dem Ergebnis, dass die in dem Bericht genannten Vorfälle aus dem Jahr 2020 tatsächlich überwiegend wie beschrieben oder ähnlich passierten. So wurden in einen Wandkalender Geburtstage von Adolf Hitler und anderer Nazi-Größen eingetragen oder ein Anti-Islam-Aufkleber auf einer Toilette gefunden, außerdem ist von „diffamierender Alltagssprache“ die Rede.