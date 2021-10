Köln-Weidenpesch : Jugendliche nach Attacke auf Obdachlosen verurteilt

Für eine Attacke auf einen Obdachlosen in Köln sind zwei Jugendliche nun verurteilt worden. (Symbolbild) Foto: Benjamin Westhoff

Zwei Jugendliche hatten im Frühjahr 2019 im Kölner Stadtteil Weidenpesch auf einen Obdachlosen eingetreten, der Mann fiel ins Koma. Nun sind die beiden Jugendlichen verurteilt worden.

Wegen einer Attacke auf einen Obdachlosen sind am Kölner Amtsgericht zwei Jugendliche schuldig gesprochen worden. Das teilte ein Sprecher im Anschluss an die Verhandlung am Mittwoch mit. Der Prozess war aufgrund des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden.