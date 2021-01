Festnahme nach Videoüberwachung : Jugendliche schießen in Köln mit Schreckschusspistole

Symbolbild. Foto: dpa/Oliver Killig

Köln In Köln-Mülheim haben Polizisten in der Silvesternacht einen Mann auf dem Wiener Platz in Gewahrsam genommen. Der 21-Jährige wird verdächtigt, dort zuvor Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben zu haben.



Videobeobachtern der Kölner Polizei fiel um 2.40 Uhr auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim ein Mann auf, der eine Pistole aus einem Mülleimer genommen und sich in den Hosenbund gesteckt hatte. Wenige Sekunden später trafen die alarmierten Beamten ein und forderten den 21-Jährigen mit gezückten Waffen auf, sich auf den Boden zu legen. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und stellten bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen neben der Schreckschusspistole ein volles Magazin und eine abgeschossene Patronenhülse sicher.

Nach Durchsicht weiterer Videoaufnahmen ist laut Polizeiangaben zu sehen, wie der 21-Jährige kurz zuvor mindestens einen Schuss in die Luft abgegeben hat. Ein weiterer junger Mann soll die gleiche Waffe zudem mehrmals abgefeuert haben. Den 20-jährigen weiteren Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte kurz danach in der Merkerhofstraße und stellten seine Personalien fest. Er soll bereits in der Silvesternacht bei Schussabgaben in Köln-Bilderstöckchen aufgefallen und kontrolliert worden sein.

Die Beamten gaben an, dass der 21-Jährige nur etwa zehn Minuten vor der Festnahme am Wiener Platz von eine Streife bereits auf dem Clevischen Ring einen Platzverweis bekommen hatte. Dort soll er zusammen mit einer vierköpfigen Gruppe (darunter auch der weitere verdächtige 20-Jährige) nach Zeugenaussagen auf dem Wiener Platz randaliert und unter anderem eine Glasflasche auf zertrümmert haben.