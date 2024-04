Polizei sucht mit Hunden und Hubschrauber nach Täter Zwei Jugendliche stechen 50-Jährigen in Leverkusen nieder

Ersten Erkenntnissen nach wurde der Leverkusener gegen 18.30 Uhr an der Neukronenberger Straße in Höhe Am Weidenbusch von zwei jungen Männern attackiert. Wie die Polizei mitteilt, stachen die Täter auf ihn ein und verletzten ihn dabei im Gesicht und am Oberkörper. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.