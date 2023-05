Verbrechen in Köln-Nippes 15-Jähriger wegen etlichen Sexualdelikten in U-Haft

Der erste bekannte Fall, für den er verantwortlich sein soll, passierte im vergangenen November. In den Monaten darauf kam es immer wieder zu ähnlichen Delikten - mit jeweils ähnlicher Täterbeschreibung. Vor eineinhalb Wochen schlugen Zivilfahnder schließlich zu: Sie erwischten den Jugendlichen auf frischer Tat und nahmen ihn fest. Die Opfer sind laut Polizei Frauen „jeglichen Alters“.Zeugen und weitere Betroffene, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden.