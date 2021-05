Wegen Corona-Gefahr : Herzkranker Häftling der JVA Euskirchen bekommt Auszeit

Euskirchen Ein Strafgefangener der JVA Euskirchen musste die Zeit bis zu einer anstehenden Herz-OP nicht im Gefängnis verbringen. Die Ansteckungsgefahr mit Corona sei für den Gefangenen, der zur Hochrisikogruppe gehöre, zu groß, so eine Bonner Richterin.

In der Justizvollzugsanstalt Euskirchen kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Corona -Ausbrüchen. Je nach Lage wurde dann entweder die gesamte JVA unter Quarantäne gestellt oder auch nur einzelne Hafthäuser. Das erschien einem herzkranken Gefangenen im offenen Vollzug als zu risikoreich und so stellte der Mann im vergangenen Herbst einen Antrag auf Strafunterbrechung.

Mit dieser Maßnahme, die die wegen Betrugs verhängte Strafe von drei Jahren und drei Monaten um keinen Tag verkürzen würde, wollte der Mann sicherstellen, dass er nicht vor einer für April geplanten Herzoperation an Covid erkrankt. Auch wollte er so dafür Sorge tragen, dass die OP nicht in letzter Minute an einer angeordneten Quarantäne scheitern könnte. Das Risiko sei hoch, da zwar Langzeitausgänge gesperrt seien, der tägliche Gang zur Arbeit aber nicht. Vor dem Verlassen des Gefängnisses stünden zum Beispiel alle Häftlinge trotz langer Gänge jeden Morgen relativ dicht beieinander.