Keine Einigung vor Gericht : Justiziarin des Erzbistums Köln wegen Bürostuhls gekündigt

Köln Die Justiziarin des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki hat die Kündigung bekommen, weil sie zu Beginn der Corona-Pandemie ihren Bürostuhl mit nach Hause genommen hat. Das wurde am Freitag bei einer Verhandlung des Arbeitsgerichts Köln deutlich.

Die ehemalige Justiziarin klagt gegen ihre Kündigung und verlangt zusätzlich mindestens 50.000 Euro Schmerzensgeld. Der Gütetermin am Freitag brachte keine Annäherung zwischen den Parteien. Nun will das Gericht am 18. Januar kommenden Jahres in der Sache entscheiden.