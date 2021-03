Bonner Mordkommission ermittelt : Mann im Kreis Euskirchen tot auf Feldweg gefunden

Am Samstag war die Polizei wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes im Kreis Euskirchen im Einsatz. Foto: dpa/Benedict Lickfeld

Kall Am späten Samstagnachmittag ist im Kreis Euskirchen ein Mann auf einem Feldweg tot aufgefunden worden. Eine Bonner Mordkommission ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes.

In Kall im Kreis Euskirchen ist am späten Samstagnachmittag eine Leiche auf einem Feldweg gefunden worden. Der Mann sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sagte eine Sprecherin der zuständigen Aachener Staatsanwaltschaft am Sonntag.