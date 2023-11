Apache und Black-Hawk-Maschinen 15 laute Kampfhubschrauber überfliegen das Rheinland

Deutlich hörbar und sichtbar flog beispielsweise der Apache-Hubschrauber mit der Kennung „Hunt60“ über Düsseldorf. Er landete am Mittwoch gegen 17 Uhr in Düsseldorf und flog am Donnerstagmittag weiter Richtung Niederlande. Die ungewöhnlichen Flüge des US-Militärs über Teile des Rheinlands und Nordrhein-Westfalen ordnete ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr gegenüber der RP genauer ein. „Die Luftfahrzeuge flogen im Rahmen von Verlegeflügen von Wiesbaden, Ansbach und Illesheim nach Eindhoven und sind am Flughafen Düsseldorf zwischengelandet.“