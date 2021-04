SPD-Gesundheitsexperte : Farbanschlag auf Karl Lauterbachs Auto in Köln

Farbanschlag auf Karl Lauterbachs Auto in Köln

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag ein Auto auf der Maastrichter Straße in der Kölner Innenstadt mit Farbe übergossen. Wie die Polizei Köln mitteilt, handelt es sich dabei um den Wagen des Politikers und Wissenschaftlers Prof. Dr. Karl Lauterbach. Polizisten stellten am Tatort einen Farbeimer sicher und nahmen die Ermittlungen auf.