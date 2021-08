Karneval : Kostümhändler Deiters lässt alle Filialen zu

Frechen Ob Pappnasen, Perücken oder bunte Klamotten: Mit Kostümen für Karneval und andere Feierlichkeiten machte Deiters jahrelang gute Geschäfte. Dann kam Corona - und zu feiern gibt es seither nur noch wenig, auch für die Firma. Die Filialen - auch in Bonn - bleiben zu.

Er habe aber keinerlei Zweifel, dass die Kostümnachfrage nach der Corona-Pandemie wieder auf Vorkrisenniveau kommen werde. „Die Feierlust ist ungebrochen - und damit auch die Freude am Kostümieren.“ Deiters hat nach eigenen Angaben rund 280 festangestellte Mitarbeiter, von denen die allermeisten in Kurzarbeit sind. Nur in der Zentrale in Frechen, wo auch das Lager für den Online-Verkauf ist, sind einige Beschäftigte im Einsatz. Zwei Filialen hat Deiters in Bonn, außerdem gibt es Filialen in den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz, aber auch in Städten wie Berlin und Stuttgart. Vor Corona entfielen zwei Drittel des Jahresumsatzes auf Karneval, der Rest auf Oktoberfest, Mottopartys, Halloween oder Outfits für Festivals.