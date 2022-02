Unter Corona und dem Ukraine-Krieg : Karneval geht weiter - aber in abgespeckter Version

Köln Die meisten Karnevalsveranstaltungen wurden wegen der Corona-Pandemie schon vor längerer Zeit abgesagt. Nun überschattet der Krieg in der Ukraine die Feiern. In Kölner Kneipen und bei einigen Konzerten können die Jecken trotzdem feiern.

In Köln geht am Sonntag der Karneval weiter - doch wegen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine in deutlich reduziertem Umfang. Normalerweise würden am Karnevalssonntag die Schull- und Veedelszöch durch die Straßen ziehen - aufgrund der Pandemie wurde das Spektakel aber erneut abgesagt. Den ursprünglich geplanten Empfang des Kölner Kinderdreigestirns durch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) im Rathaus hat die Stadt kurzfristig wegen der Ukraine-Krise gestrichen. Dennoch wird es in Köln einige Karnevals-Konzerte und Veranstaltungen geben und viele Jecken werden in den Kneipen feiern.