Karneval in Köln Weiberfastnacht in der Domstadt verlief tagsüber ohne Probleme

Ein bisschen was war dann doch: 54 Personen wurden aus verschiedenen Gründen an den Eingängen zur Feiermeile abgelehnt, weil beispielsweise Dokumente nicht vorhanden oder unvollständig waren, teilte die Stadt Köln mit. Trotz der rund 1000 mobilen Toiletten an den Hauptfeierplätzen in der Domstadt, gab es wieder zahlreiche „Wildpinkler“. Im Zülpicher Viertel wurden 72 registriert. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von bis zu 200 Euro. Zudem wurden 30 stark betrunkene Personen den Sanitätsdiensten übergeben. In der Altstadt waren die Zahlen zu beiden Fällen jeweils nur im einstelligen Bereich, so die Stadt weiter.