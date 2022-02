Brauchtum im Rheinland : Karnevalswagen in Köln zeigen sich bissig gegen Putin und Impfgegner

GA gelistet : In diesen Bonner Altstadt-Kneipen wird 2022 Karneval gefeiert In der Bonner Altstadt gilt für die Karnevalstage ein öffentliches Alkoholverbot. Unter welchen Regeln und wo man in den Kneipen der Altstadt trotzdem in Karnevalsstimmung kommt, haben wir hier aufgelistet.