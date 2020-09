Vor dem Gipfel in Düsseldorf : Straßenkarneval und Großveranstaltungen sollen gestrichen werden

Köln An diesem Freitag findet der Karnevals-Gipfel mit der NRW-Landesregierung und den vier großen Festkomitees aus Bonn, Köln, Düsseldorf und Aachen statt. Während sich die Bonner Karnevalisten vorab nicht offiziell äußern wollen, gibt es bereits Informationen aus Köln.

Wird der Karneval 2020/2021 wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt? Diese Frage soll am Freitag erneut diskutiert werden. Vier Festkomitees und der Bund Deutscher Karneval treffen sich am späten Freitagnachmittag mit Vertretern der NRW-Landesregierung zu einem Karnevals-Gipfel. Bei dem Treffen in der Düsseldorfer Staatskanzlei soll über ein Positionspapier gesprochen werden, das die Karnevalisten dem Gesundheitsministerium vorgelegt haben. Es enthält Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel am 11.11. zur Sessionseröffnung Karneval gefeiert werden könnte.