Der GA-Wochenendtipp Ein Sonntag mit der „tollen Knolle“

Weder königlich, noch besonders bäuerlich dürfte es an diesem Sonntag, 22. Oktober, im LVR-Freilichtmuseum Lindlar zugehen. Auf der weiten Anlage im Oberbergischen widmen sich Belegschaft und Besucher der „tollen Knolle“ mit einem ganztägigen Kartoffelfest. Von 10 bis 18 Uhr wird erklärt, gebastelt, gekocht – und probiert. Denn bekanntlich lässt sich aus Kartoffeln nicht nur Püree mit Möhren und Spinat zaubern, sondern auch Reibekuchen und Pommes. Die Museumsgaststätte bewirtet mit Kartoffelgerichten, Kinder können sich in der Kartoffel-Mitmach-Küche an eigenen Menüs versuchen. Auch beim Museumsbäcker gibt es frisch gebackenes Kartoffelbrot direkt aus dem Holzofen. Und welche unterschiedlichen Sorten die Böden im Rheinland hergeben, erklären die anwesenden Kartoffelbauern. Für genügend Anreize dürfte also gesorgt sein. Falls nicht, hilft vielleicht ein Trick von Friedrich dem Großen. Um das Volk von Wert und Besonderheit der fremden Kartoffel zu überzeugen, ließ er Soldaten die Felder bewachen – und kurbelte auf künstliche Weise die Nachfrage an.