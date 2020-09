Nach Leckage : Kein unterirdischer Ölsee bei Shell in Godorf

Größte Raffinerie Deutschlands

Die Rheinland Raffinerie der Shell Deutschland Oil GmbH ist die größte Raffinerie Deutschlands. Sie entstand 2002 aus der Fusion von Shell in Godorf mit RWE DEA in Wesseling. Beide Standorte verfügen über rohölverarbeitende Anlagen und Tanklager. Seit 2013 sind sie über Rohrleitungen miteinander verbunden. Das Werk in Godorf bezieht Rohöl über die Rotterdam-Rijn-Pipeline vom Ölhafen Rotterdam. Hier werden vor allem Otto- und Dieselkraftstoffe, Kerosin, Heizöle und Bitumen produziert. Die Rohölversorgung des Werks Wesseling erfolgt zusätzlich über die mit Wilhelmshaven verbundene Nord-West-Ölleitung. Das Werk produziert auch Grundprodukte für die petrochemische Industrie.