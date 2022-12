Erzbistum Köln : Keine neuen Kölner Priesteramtskandidaten an „Woelki-Hochschule“

Die NRW-Landesregierung hatte der von Kardinal Woelki geförderten Kölner Hochschule für Katholische Theologie untersagt, Priester auszubilden.

Im Konflikt mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung wegen einer bistumseigenen Hochschule hat das Erzbistum Köln aktuelle Zahlen mitgeteilt. Zum laufenden Wintersemester hätten am Kölner Priesterseminar insgesamt vier neue Priesteramtskandidaten ihr Studium begonnen, so die Erzdiözese am Donnerstag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Drei davon studierten an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn und einer am Spätberufenenseminar in Lantershofen. Demnach studiert keiner dieser vier Männer an der von Kardinal Rainer Maria Woelki geförderten Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT).