Klimaaktivisten legen Flugverkehr lahm So reagieren Reisende auf die Ausfälle am Flughafen Köln/Bonn

Während die ersten Flugzeuge am Flughafen Köln/Bonn am Vormittag wieder starten, suchen Reinhold und Susanne Schulte eine Möglichkeit, an diesem Tag doch noch nach Wien zu kommen. „Unsere Kinder haben uns die Reise zur goldenen Hochzeit geschenkt, und wir haben uns so gefreut“, sagt Susanne Schulte. Gegen 1 Uhr sind die beiden mit dem Auto in Papenburg im Emsland gestartet, waren rechtzeitig am Flughafen Köln/Bonn, gaben ihr Gepäck auf und wollten gerade zum Flugzeug, das um 6.45 Uhr starten sollte, als das Stoppsignal kam. „Es hieß, wir dürften nicht raus, weil die Polizei auf dem Gelände sei“, erinnert sich Reinhold Schulte. Von Klimaklebern sei da noch keine Rede gewesen.