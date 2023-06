Verkehrschaos an der Mülheimer Brücke in Köln Klimakleber behindern Verkehr in Deutz

Sechs Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Deutz-Mülheimer Straße in Höhe der Messe Deutz in Fahrtrichtung Deutz festgeklebt. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage. Dadurch kam es zu größeren Verkehrseinschränkungen.