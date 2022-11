Das ist Rheinisch : Köbes, dunn mer ens eens!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Köbes!

Manchmal muss man notgedrungen Erwartungen enttäuschen. Das kann ein schmerzlicher Prozess sein, aber das Wort „Enttäuschung“ enthält ja schon den heilenden Aspekt der Angelegenheit. Hier wird eine Täuschung entlarvt und außer Kraft gesetzt. Was der Wahrheitsfindung dient, kann so schlecht nicht sein.

Deshalb zum Thema, nämlich der Frage, was ist das Geheimnis der rheinischen Redewendung: „Köbes, dunn mer ens eens!“ Eingeborene Rheinländer wissen den Satz zu übersetzen, was wir hier zunächst einmal sinngemäß tun: Herr Kellner, bringen Sie mir mal ein Kölsch! Sehr wichtig ist dabei die Bemerkung, dass der Begriff „Köbes“ sehr spezifisch den Kellner in einem Kölsch-Brauhaus bezeichnet. Und schon sind wir bei der Frage, wie das Wort Köbes denn entstanden sein könnte. Hier steht die genannten Enttäuschung vor der Tür, denn es handelt sich bei der allgemein verbreiteten Erklärung um eine Wortlegende, also eine Erläuterung, die sich durch die Sprachwissenschaft nicht belegen lässt. Mit anderen Worten: Sie klingt gut, ist aber falsch.