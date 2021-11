2G statt 3Gplus : Stadt Köln verschärft Corona-Regeln für den 11.11.

Die Stadt Köln will die Corona-regeln für den Karnevalsauftakt am 11.11. verschräfen. (Archivbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Das NRW-Gesundheitsministerium hat entschieden: Die Stadt Köln darf mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen die Regeln für den Karnevalsauftakt am Donnerstag verschärfen. Vielerorts erhalten nur Geimpfte und Genesene Zutritt.

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen will die Stadt Köln die Regeln für den Karnevalsauftakt am 11.11. noch einmal verschärfen. In den abgesperrten Bereichen der Altstadt und im Zülpicher Viertel soll am Donnerstag nicht mehr 3Gplus gelten, sondern 2G. Auch bei allen Saalveranstaltungen und in den Kneipen solle 2G verpflichtend sein, sagte am Montag ein Sprecher der Stadt. Dies habe Köln beim Land NRW beantragt. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.