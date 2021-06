Gefährlicher Landeplatz : Hobby-Imker rettet 15.000 Bienen von Kölner Straße

Etwa 15000 Bienen sitzen auf einer Straße in Köln. Ein Hobby-Imker hat gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr die Bienen von der Straße gerettet. Foto: dpa/Polizeipräsidium Köln

Gefährlicher Landeplatz: Ein Hobby-Imker hat mithilfe der Polizei und der Feuerwehr etwa 15.000 Bienen von einer Straße in Köln gerettet. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Polizeistreife am Montagvormittag das Bienenvolk auf der Fahrbahn in Köln-Poll. Die Beamten sperrten den Bereich demnach ab, die Feuerwehr wurde alarmiert und ein Fußgänger rief einen befreundeten Imker zur Hilfe.