Vor Polizeikontrolle geflüchtet 16-Jährige stirbt bei Unfall mit Mietwagen - fünf weitere Jugendliche schwer verletzt

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Köln-Niehl ist in der Nacht zum Sonntag eine 16-Jährige gestorben. Dies teilte am Sonntagmorgen die Polizei Köln mit. Zwei weitere Jugendliche, 17 und 18 Jahre alt, schweben nach Angaben der Behörde in Lebensgefahr, die drei restlichen, ebenfalls minderjährigen, Insassen des Autos wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Jugendlichen waren zuvor, offenbar alkoholisiert, von einer Party losgefahren. Nach einem Hinweis stoppte die Polizei den Wagen auf der Venloer Straße. Als sich die Beamten dem Auto näherten, raste der 17-jährige Fahrer davon und konnte der Polizei entkommen. Bald darauf wurde der Unfall auf dem Niehler Damm gemeldet.