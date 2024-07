Unglück auf A553 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am frühen Samstagmorgen ist es laut der Polizei Köln an der Anschlussstelle Brühl-Nord der Autobahn 553 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-Jähriger war auf seinem Motorrad an der Auffahrt auf die Kerkrader Straße vor das Auto einer 59-Jährigen gerutscht, die in Richtung Köln fuhr.