Polizei ermittelt : 16-Jähriger vor Kölner Gaststätte lebensgefährlich verletzt

Köln In Köln sind in der Nacht auf Sonntag ein 16-Jähriger lebensgefährlich und ein 17-Jähriger schwer bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizei hat nun drei Tatverdächtige festgenommen.

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Kölner Gaststätte ist ein 16-Jähriger lebensgefährlich und außerdem ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Beide wurden in der Nacht auf Sonntag mit Stichverletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Sonntag gemeinsam mitteilten.