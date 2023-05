Angriff mit Messer 17-Jähriger bei Auseinandersetzung in Kölner Innenstadt schwer verletzt

In der Nähe des Tatorts konnten die alarmierten Polizeibeamten einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei Köln hat für die weiteren Ermittlungen eine Mordkommission eingerichtet. Dabei suchen die Ermittler nach Zeugen des Vorfalls. Diese können telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gegeben werden.