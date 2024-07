Unglück auf A553 17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Köln · Am Samstagmorgen ist an der Anschlussstelle Brühl der Autobahn 553 ein 17-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er war in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen.

27.07.2024 , 10:52 Uhr

Der 17-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer





Am frühen Samstagmorgen ist es laut der Polizei Köln an der Anschlussstelle Brühl-Nord der Autobahn 553 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-Jähriger war auf seinem Motorrad in der Ausfahrt auf die Gegenspur der Kerkrader Straße gerutscht. Dort wurde der Motorradfahrer von einer 59-jährigen Honda-Fahrerin erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert.

(ga)