25 Stunden Verspätung bei 58 Zügen : 18-Jährige nach Spaziergang über Bahngleise an Hohenzollernbrücke verhaftet

Köln Am Samstagabend kam es an Kölner Bahnhöfen zu etlichen Verspätungen und auch einigen Ausfällen. Eine 18-Jährige lief hier durch das Gleisbett. Zwei Züge mussten eine Vollbremsung einleiten.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr erhielt die Polizei Köln mehrere Hinweise, dass eine junge Dame am Bahnhof Köln-Hansaring durch den Gleisbereich in Richtung Hohenzollernbrücke und sogar bis auf die Brücke spazieren würde. Einsatzkräfte nahmen sofort die Verfolgung auf und sperrten die Gleise in dem Bereich weiträumig ab. Obwohl die ganz in schwarz gekleidete 18-Jährige vor der Polizei fliehen wollte, konnte sie im Stadtgebiet festgenommen werden. Eine Überwachungskamera filmte den lebensgefährlichen Ausflug.