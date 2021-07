Köln : 18-Jähriger stirbt nach körperlicher Auseinandersetzung

Die Polizei nahm die Männer in der Nähe des Tatorts in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Köln In Köln ist ein 18-jähriger Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung aufgrund seiner Verletzungen gestorben. Fünf Männer stehen im Verdacht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

In der Nacht auf Samstag hat es in Köln auf der Zülpicher Straße eine Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gegeben. Wie die Polizei mitteilte ist dabei ein 18-jähriger Mann gegen 2.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, dort erlag der 18-Jährige wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die anderen fünf Männer, die im Verdacht stehen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, trafen die Beamten in der Nähe des Tatorts an und nahmen sie vorläufig fest. Derzeit befinden sie sich in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln haben Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt aufgenommen.