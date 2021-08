Tatverdacht erhärtet sich : Jugendlicher soll 18-Jährigen in Köln tödlich verletzt haben

Die Polizei nahm die Männer in der Nähe des Tatorts in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Köln In Köln ist ein 18-jähriger Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung aufgrund seiner Verletzungen gestorben. Gegen einen 16-Jährigen erhärtet sich der Verdacht, ihn tödlich verletzt zu haben.

Gegen einen 16-Jährigen aus Köln verdichtet sich nach der Tötung eines 18-Jährigen in der Nacht auf Samstag der Tatverdacht. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, den 18-Jährigen mit einem Stich in den Oberkörper tödlich verletzt zu haben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kölner Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen Totschlags. Vier weitere vorläufig Festgenommene wurden inzwischen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen sie wird weiter ermittelt.

Die anderen fünf Männer, die im Verdacht stehen, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, haben die Beamten in der Nähe des Tatorts angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder möglicherweise gefilmt oder fotografiert haben, sich unter 0221-2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.