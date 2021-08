18-Jährigen in Köln tödlich verletzt : Polizei nimmt neuen Tatverdächtigen fest

Die Polizei nahm die Männer in der Nähe des Tatorts in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Update Köln In Köln ist ein 18-jähriger Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung aufgrund seiner Verletzungen gestorben. Gegen einen 17-Jährigen erhärtet sich nun der Verdacht, ihn tödlich verletzt zu haben.

Die Ermittlungen gegen einen tatverdächtigen 16-Jährigen aus Köln haben sich laut Polizei nicht erhärtet. Diesen hatten die Beamten ursprünglich festgenommen, entließen ihn jedoch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft aus der Untersuchungshaft. Inzwischen habe sich jedoch, der Verdacht gegen den 17 Jahre alten Cousins des 16-Jährigen erhärtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Fahnder der Kölner Polizei nahmen den 17-Jährigen am Samstag in Köln-Nippes fest. Ihm wird vorgeworfen den 18-Jährigen durch einen Messerstich getötet zu haben.