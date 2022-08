Auf dem Weg zur Gamescom : Kölner sorgt mit echt aussehenden Waffen für Großeinsatz

Täuschend echt aussehende Waffen sorgen in Köln für Polizei-Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln In Köln hat es am Freitagmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein 19-Jähriger wurde mit täuschend echt aussehendem Gewehr an einer Bushaltestelle gesichtet.



In Köln-Ossendorf hat es am Freitagmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Grund dafür war ein junger Mann, der mit einem täuschend echt aussehenden Gewehr wohl auf dem Weg zur Gamescom war.

Gegen 12 Uhr hatten Passanten den 19-Jährigen nach Angaben der Polizei in Militärkleidung und mit einem echt aussehenden Gewehr an der Bushaltestelle Franziska-Anneke-Straße gesehen. Diese riefen daraufhin die Polizei. Der Bewaffnete sei nach Angaben der Passanten in ein Haus gegangen, welches die Beamten kurze Zeit später umstellten und einen Großeinsatz mit Hubschrauber einleiteten. Dabei wurden mehrere Waffen sichergestellt, die anschließend als nicht echt identifiziert werden konnten.

Die Polizei berichtet, dass der Mann nach ersten Erkenntnissen in seiner Verkleidung auf dem Weg zur Spielemesse Gamescom gewesen sei. Der junge Kölner wurde bei dem Einsatz leicht am Kopf verletzt, konnte jedoch von den Rettungskräften vor Ort versorgt werden.

(ga)