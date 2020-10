Unfälle in Köln : Pkw rammt drei Autos und überschlägt sich

In Köln war die Polizei am Wochenende gleich bei zwei schweren Verkehrsunfällen im Einsatz. Foto: DPA (Symbolfoto)

Köln Am Wochenende sind in Köln gleich zwei Frauen bei Unfällen verletzt worden: Eine 20-Jährige in Niehl überschlug sich mit ihrem Pkw und eine 18 Jahre alte Frau wurde in der Innenstadt von einem Auto erfasst.



In Köln hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich zwei Autounfälle mit jeweils einer Verletzten gegeben. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, überschlug sich im Stadtteil Niehl das Auto einer 20 Jahre alten Frau und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Ein Zeuge half der Verletzten aus ihrem Wagen. Nach Mitteilung der Polizei habe die junge Fahrerin stark nach Alkohol gerochen und sich kaum selber auf den Beinen halten können. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Neben ihrem eigenen Pkw hat die junge Frau noch drei weitere Autos beschädigt. Die Einsatzkräfte ließen den Kia abschleppen und stellten den Führerschein sowie das Handy der Frau sicher.

18-Jährige in der Innenstadt von Auto erfasst

In der Innenstadt ist am späten Samstagabend eine 18-Jährige von einem 28-jährigen Mercedes-Fahrer erfasst und so schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter erläuterte, soll der Fahrer nach den bisherigen Erkenntnissen etwa um 22.45 Uhr auf der mittleren Fahrspur der Inneren Kanalstraße bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich in Richtung der Universität eingefahren sein.

Die junge Frau soll mit einem gleichaltrigen Begleiter trotz roter Ampel die Straße überquert haben. Nach der Kollision wurde sie laut Polizei durch die Luft geschleudert. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.