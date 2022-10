Runder Geburtstag in kommender Session : Köln feiert 200 Jahre Karneval mit besonderen Events

30 Jahre gegen Rechts : Künstlerinitiative „Arsch huh“ feiert Jubiläum Die Künstlerinitiative „Arsch huh“ gehört zu den ältesten noch aktiven Gruppen ihrer Art in Deutschland. Seit 1992 engagiert sie sich gegen Rechts ein. Bald steht das 30-jährige Jubiläum an, das in der Lanxessarena gefeiert wird.