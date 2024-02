Kölner Polizei sucht Zeugen 23-Jährige in Ehrenfeld von ehemaligem Lebensgefährten mit Messer verletzt

Anschließend soll in Richtung Aachener Straße geflüchtet sein. Die Kölner Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 29-Jährigen und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise können telefonisch unter der 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gegeben werden.