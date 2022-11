Polizei sucht nach Zeugen : 24-Jähriger in Köln durch Stichwunde lebensgefährlich verletzt

24-Jähriger in Köln durch Stichwunde lebensgefährlich verletzt

Köln Am Sonntagmorgen hat ein Passant in der Nähe des Kölner Ebertplatzes einen schwerverletzten Mann aufgefunden. Die alarmierte Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen hat ein Passant in Köln die Polizei alarmiert. Zuvor hatte er einen schwerverletzten 24-jährigen Mann in der Nähe des Kölner Ebertplatzes aufgefunden. Der Anrufer teilte den Beamten mit, dass es sich vermutlich um eine Stichverletzung handele.