Vorfall in Zug nach Köln : 33-Jähriger masturbiert in Regionalbahn vor Kindern

Köln Ein 33-jähriger Mann soll in einer Regionalbahn von Düsseldorf nach Köln vor Reisenden, darunter Kindern, masturbiert haben. Die Polizei stellte ihn am Kölner Hauptbahnhof und leitete ein Verfahren ein.

Ein 33-Jähriger hat am Samstag vor Kindern und anderen Reisenden in einer Regionalbahn von Düsseldorf nach Köln masturbiert. Auf seinem Handy soll er ein pornografisches Video angesehen, onaniert und dabei immer wieder in Richtung eines neunjährigen Mädchens geschaut haben, teilte die Polizei am Montag mit.