Festnahme in Köln : 33-Jähriger schießt Verkäufer mit Schreckschusspistole an Kopf

Eine Schreckschusspistole. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Killig

Köln Ein 33-Jähriger hat am Montagabend in Köln dem Verkäufer einer Uhr mit einer Schreckschusspistole an den Kopf geschossen. Der Mann floh mit der Beute, wurde aber schließlich gefasst.



Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Köln hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Der Mann soll am Montagabend eine Rolex-Uhr gestohlen haben und dabei einem 21 Jahre alten Verkäufer mit einer Schreckschusspistole gegen den Kopf geschossen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach traf sich der 33-Jährige gegen 22 Uhr mit dem Verkäufer sowie dessen Geschäftspartner zum Verkaufsgespräch auf der Friesenstraße. Der Verkäufer übergab dem Verdächtigen die Uhr zur Begutachtung. Im Verlauf der weiteren Verkaufsverhandlungen zog der 33-Jährige die Schreckschusspistole und schoss dem 21-Jährigen aus nächster Nähe gegen den Kopf. Mit der erbeuteten Uhr flüchtete er in eine nahegelegene Wohnung, wo ihn die Polizei wenig später festnahm. Der 21-Jährige verblieb leichtverletzt.

(ga)