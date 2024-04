Mordkommission ermittelt 34-Jähriger attackiert in Köln Ex-Partnerin mit Messer

Am Samstagabend gegen 22 Uhr soll ein 34 Jahre alter Mann an der Kasseler Straße in Köln-Buchforst seine ehemalige Lebensgefährtin nach einem zunächst lautstark geführten Streit mit einem Messer angegriffen haben. Die 36-Jährige erlitt Gesichts- und Halsverletzungen und wurde in einer Klinik ambulant behandelt.